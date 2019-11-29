На скорости 200 км / ч: в Бельгии в украинском "Руслане" при взлете отказал двигатель
Об этом сообщает пресс-служба ГП "Антонов".
"26 ноября 2019 в городе Остенде, Бельгия, на самолете Ан-124-100-150 (UR-82072) авиакомпании" Авиалинии Антонова "во время разбега по взлетной полосе на скорости 200 км / ч состоялся помпаж второго двигателя. Взлет был прекращен. самолет остановился в пределах взлетной полосы и руля на место стоянки ", - отмечается в сообщении.
В ГП "Антонов" официально сообщили, что при осмотре самолета и двигателя техническими специалистами видимых повреждений, разрушений обнаружено не было. Для выполнения обязательств перед заказчиком "Авиалинии Антонова" предоставили другой "Руслан".
Самолеты Ан-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов. Ан-124 имеет систему приседания опор шасси, что позволяет легко осуществлять загрузку.
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