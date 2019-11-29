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Espreso.tvОбществоНа Печерске произошло ДТП с тремя автомобилями: супруги попали в больницу

На Печерске произошло ДТП с тремя автомобилями: супруги попали в больницу

В Киеве, на улице Лаврская произошло дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На Печерске водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими, потому перепутал педали. Инцидент произошел на улице Лаврской.

Как удалось узнать, автомобиль Хюндай Тюксон двигался со стороны Лавры в сторону центра, в это время автомобили Фольксваген и Ленд Ровер ехали в противоположном направлении.

По словам водителя Хюндай, его подрезал неизвестный автомобиль, он пытался затормозить, но перепутал педали и нажал на газ, из-за чего авто вынесло на встречную полосу, где в то время ехал Volkswagen. От удара последнего отбросило в Ленд Ровер.

В результате ДТП пострадали супруги из Фольксвагена, их с травмами разной степени тяжести забрала "скорая".

По словам водителя Ленд Ровера, водитель Хюндай был с признаками алкогольного опьянения. На месте работают следователи, выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

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