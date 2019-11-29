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Espreso.tvКриминалНа Харьковщине взорвали банкомат, неизвестные украли более 2 млн

На Харьковщине взорвали банкомат, неизвестные украли более 2 млн

В Первомайском Харьковской области взорвали банкомат, сумма похищенных средств составила более 2 миллионов гривень

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение о том, что на улице Свитанковой в городе Первомайском произошел взрыв банкомата, поступило в районную полиции 29 ноября в 2:59.

На место выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Первомайского отдела полиции.

При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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