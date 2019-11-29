Минсоцполитики предлагает давать женщинам перерывы на работе для кормления младенцев

29 ноября, 2019, 19:15

Министерство социальной политики внесло предложения по гендерному равенству в проект изменений в Кодекс законов о труде

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский, передает hromadske .

"Наши предложения по вопросам гендерного равенства уже находятся на рассмотрении в парламентском комитете. Одно из предложений, которое мы внесли, - право мужчин по уходу за ребенком. И, безусловно, это право матерей иметь перерывы для кормления младенцев в специально отведенных местах на работе", - заявил Нежинский.

Он также сообщил, что в Украине официально насчитывается 95 тыс. человек, которые являются пострадавшими в результате гендерного насилия.