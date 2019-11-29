Минэнерго предлагает повысить тариф на электроэнергию для определенной категории населения
29 ноября, 2019, 08:48
Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает ввести повышенный тариф для граждан, которые потребляют свыше 500 кВт-час. на месяц
Об этом заявил заместитель министра энергии окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик на Х Международном инвестиционном форуме по возобновляемой энергетике, передает "Укринформ" .
"Мы предлагаем поднять тариф для населения, потребляющего большое количество электроэнергии - более 500 кВт-час. Более половины всего населения потребляет до 100 кВт-час. Богатые будут платить немного больше", - сказал Чижик.
Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус поддержал покупку электроэнергии в РФ и спрогнозировал сбережения на электроэнергии 2 млрд грн в месяц.
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
Читайте также
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом