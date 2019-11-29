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Espreso.tvОбществоМинэнерго предлагает повысить тариф на электроэнергию для определенной категории населения

Минэнерго предлагает повысить тариф на электроэнергию для определенной категории населения

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает ввести повышенный тариф для граждан, которые потребляют свыше 500 кВт-час. на месяц

Об этом заявил заместитель министра энергии окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик на Х Международном инвестиционном форуме по возобновляемой энергетике, передает "Укринформ" .

"Мы предлагаем поднять тариф для населения, потребляющего большое количество электроэнергии - более 500 кВт-час. Более половины всего населения потребляет до 100 кВт-час. Богатые будут платить немного больше", - сказал Чижик.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус поддержал покупку электроэнергии в РФ и спрогнозировал сбережения на электроэнергии 2 млрд грн в месяц.

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