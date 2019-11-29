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Espreso.tvМирМеркель оступилась и упала на колени, но сумела отшутиться

Меркель оступилась и упала на колени, но сумела отшутиться

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Ассоциации немецких торгово-промышленных палат в Берлине попала в конфуз

Об этом сообщает Daily Mail.

Поднимаясь на сцену для выступления перед собравшимися, председатель правительства оступилась на лестнице и упала на колени.

Неудобная ситуация Меркель не смутила, и она отнеслась к ней с юмором.

"Я не увидела лестницу. Воспользуюсь ею в следующий раз", - пошутила канцлер, вызвав смех публики.

 

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