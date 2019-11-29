Марадона может возглавить испанский футбольный клуб

29 ноября, 2019, 19:48

Испанский "Эльче" заинтересован в том, чтобы команду возглавил легендарный аргентинский форвард Диего Марадона

Об этом сообщает Marca .

Представитель второго испанского дивизиона "Эльче" желает видеть легенду мирового футбола Диего Марадону главным тренером команды .Влиятельный аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник близок к покупке испанского клуба и пригласит Марадону, который в настоящее время руководит аргентинской командой "Химнасия".

На этой неделе Марадона заявил, что продолжит работать с аргентинским клубом крайней мере до конца года, если нынешний президент Габриэль Пеллегрино останется. Однако в "Эльче" есть возможность сделать привлекательное экономическое предложение от той, которая в настоящее время есть у Марадоны. К тому же сам спортивный проект привлекателен на перспективу.