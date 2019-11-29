Марадона может возглавить испанский футбольный клуб
29 ноября, 2019, 19:48
Испанский "Эльче" заинтересован в том, чтобы команду возглавил легендарный аргентинский форвард Диего Марадона
Об этом сообщает Marca .
Представитель второго испанского дивизиона "Эльче" желает видеть легенду мирового футбола Диего Марадону главным тренером команды .Влиятельный аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник близок к покупке испанского клуба и пригласит Марадону, который в настоящее время руководит аргентинской командой "Химнасия".
На этой неделе Марадона заявил, что продолжит работать с аргентинским клубом крайней мере до конца года, если нынешний президент Габриэль Пеллегрино останется. Однако в "Эльче" есть возможность сделать привлекательное экономическое предложение от той, которая в настоящее время есть у Марадоны. К тому же сам спортивный проект привлекателен на перспективу.
- 22 ноября стала известно, что легендарный Диего Марадона останется тренером аргентинской "Химнасии и Эсгримы", из-за того что в клубе сменилось руководство.
- 20 ноября легендарный нападающий Диего Марадона был уволен с поста главного тренера аргентинской "Химнасия и Эсгрима" после двух месяцев работы в клубе.
- 30 октября главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона наблюдал за матчем чемпионата Аргентины на троне .
- 6 сентября Диего Марадона стал главным тренером аргентинской "Химнасии и Есгримы".
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