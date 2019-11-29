Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" перед заключительным туром
29 ноября, 2019, 07:01
После поражения от шведского "Мальме" киевское "Динамо" опустилось на третье место в турнирной таблице группы B
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" в 5-м туре проиграл "Мальме" 3: 4 и с 6 очками опустился на третью позицию. Шведы набрали 8 пунктов и вышли на второе место. Лидирует в группе B датский "Копенгаген", который в гостях победил швейцарский "Лугано" - 1: 0 - и набрал 9 баллов. Швейцарцы с 2 очками на последней позиции.
В заключительном туре 12 декабря "Динамо" примет "Лугано", а "Копенгаген" сыграет дома с "Мальме".
- Напомним, 28 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" уступила во Львове немецком "Вольфсбурге" и потеряла шансы на выход в 1/16 финала .
- В другом матче 5-го тура казахстанская "Астана" под руководством украинца Романа Григорчука победила английский МЮ со счетом 2: 1.
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