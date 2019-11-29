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Espreso.tvСпортЛига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" перед заключительным туром

Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" перед заключительным туром


фото: twitter
После поражения от шведского "Мальме" киевское "Динамо" опустилось на третье место в турнирной таблице группы B

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" в 5-м туре проиграл "Мальме" 3: 4 и с 6 очками опустился на третью позицию. Шведы набрали 8 пунктов и вышли на второе место. Лидирует в группе B датский "Копенгаген", который в гостях победил швейцарский "Лугано" - 1: 0 - и набрал 9 баллов. Швейцарцы с 2 очками на последней позиции.

В заключительном туре 12 декабря "Динамо" примет "Лугано", а "Копенгаген" сыграет дома с "Мальме".

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