Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" перед заключительным туром

29 ноября, 2019, 07:01

После поражения от шведского "Мальме" киевское "Динамо" опустилось на третье место в турнирной таблице группы B

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" в 5-м туре проиграл "Мальме" 3: 4 и с 6 очками опустился на третью позицию. Шведы набрали 8 пунктов и вышли на второе место. Лидирует в группе B датский "Копенгаген", который в гостях победил швейцарский "Лугано" - 1: 0 - и набрал 9 баллов. Швейцарцы с 2 очками на последней позиции.

В заключительном туре 12 декабря "Динамо" примет "Лугано", а "Копенгаген" сыграет дома с "Мальме".