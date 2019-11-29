Львовский горсовет обратился к президенту и премьеру по недопущению закупки российского газа
Соответствующее заявление она озвучила на сессии горсовета, сообщает Еспресо.
Обращение поддержали 41 из 43 присутствовавших на сессии депутатов Львовского горсовета.
"Львов никогда не стоял в стороне знаковых событий, которые происходили в государстве. У нас всегда было и есть свое мнение, которое мы готовы отстаивать. Информация о тайных газовых переговорах в Вене между официальными представителями России и Украины вызвала у нас возмущение, и мы обязаны выразить свою реакцию на событие, которое не может остаться без внимания украинцев. Восстановление прямых газовых поставок из России представляет угрозу энергетической независимости и национальной безопасности Украины ", - прокомментировала депутатское обращение Ульяна Пак.
Далее публикуем полный текст документа.
Президенту Украины
Премьер-министру Украины
Главе Верховной Рады Украины
Обращение
28 ноября во Вене состоялись газовые переговоры между представителями Украины и России без участия представителей Европейской комиссии. Это первые подобные переговоры между Украиной и Россией за последние 5 лет.
Мы, депутаты Львовского городского совета, обеспокоены подобной политикой правительства, которое уже открыто демонстрирует готовность возобновить прямые закупки российского газа. Мы убеждены, что подобная политика не имеет ничего общего с национальными интересами Украины и усилением ее энергетической независимости.
Прошлый опыт показывает, что для России газ это не экономика, когда есть продавец товара и является покупатель, а чистая политика. Политика усиления своего присутствия в Украине, политика, направленная на коррумпирование украинских чиновников и политиков. Политика, целью которой является подчинение себе Украины. Особенно унизительно подобные встречи и заявления правительства выглядят в контексте войны, которая длится между Украиной и Россией.
Мы подчеркиваем, что единственно приемлемым форматом переговоров с Россией по газу есть только трехсторонняя комиссия с участием Украины, России и ЕС. Мы настаиваем, что единственной темой подобных переговоров может быть только вопрос транзита российского газа в ЕС через территорию Украины и сроки погашения "Газпромом" долгов перед "Нафтогазом" Украины по решению Стокгольмского арбитража.
Требуем немедленно прекратить любые сепаратные газовые переговоры с агрессором, а их инициаторов отправить в отставку как таковых, кто действует вопреки национальным интересам Украины.
Мы 4 года не покупаем газ в России напрямую, и за эти годы доказали, что можем обходиться без него. Никаких оснований менять свою политику в отношении России в целом и российского газа в частности сегодня нет.
Львовский городской совет.
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