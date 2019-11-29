29 ноября, 2019, 17:03

Представительница фракции партии Блока Петра Порошенко "Солидарность" во Львовском городском совете Ульяна Пак инициировала обращение к президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады Украины по поводу недопущения прямых закупок газа из Российской Федерации

Соответствующее заявление она озвучила на сессии горсовета, сообщает Еспресо.

Обращение поддержали 41 из 43 присутствовавших на сессии депутатов Львовского горсовета.

"Львов никогда не стоял в стороне знаковых событий, которые происходили в государстве. У нас всегда было и есть свое мнение, которое мы готовы отстаивать. Информация о тайных газовых переговорах в Вене между официальными представителями России и Украины вызвала у нас возмущение, и мы обязаны выразить свою реакцию на событие, которое не может остаться без внимания украинцев. Восстановление прямых газовых поставок из России представляет угрозу энергетической независимости и национальной безопасности Украины ", - прокомментировала депутатское обращение Ульяна Пак.

Далее публикуем полный текст документа.

Президенту Украины

Премьер-министру Украины

Главе Верховной Рады Украины

Обращение

28 ноября во Вене состоялись газовые переговоры между представителями Украины и России без участия представителей Европейской комиссии. Это первые подобные переговоры между Украиной и Россией за последние 5 лет.

Мы, депутаты Львовского городского совета, обеспокоены подобной политикой правительства, которое уже открыто демонстрирует готовность возобновить прямые закупки российского газа. Мы убеждены, что подобная политика не имеет ничего общего с национальными интересами Украины и усилением ее энергетической независимости.

Прошлый опыт показывает, что для России газ это не экономика, когда есть продавец товара и является покупатель, а чистая политика. Политика усиления своего присутствия в Украине, политика, направленная на коррумпирование украинских чиновников и политиков. Политика, целью которой является подчинение себе Украины. Особенно унизительно подобные встречи и заявления правительства выглядят в контексте войны, которая длится между Украиной и Россией.

Мы подчеркиваем, что единственно приемлемым форматом переговоров с Россией по газу есть только трехсторонняя комиссия с участием Украины, России и ЕС. Мы настаиваем, что единственной темой подобных переговоров может быть только вопрос транзита российского газа в ЕС через территорию Украины и сроки погашения "Газпромом" долгов перед "Нафтогазом" Украины по решению Стокгольмского арбитража.

Требуем немедленно прекратить любые сепаратные газовые переговоры с агрессором, а их инициаторов отправить в отставку как таковых, кто действует вопреки национальным интересам Украины.

Мы 4 года не покупаем газ в России напрямую, и за эти годы доказали, что можем обходиться без него. Никаких оснований менять свою политику в отношении России в целом и российского газа в частности сегодня нет.

Львовский городской совет.