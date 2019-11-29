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Espreso.tvОбществоКриклий обещает не покупать вагоны у россиян

Криклий обещает не покупать вагоны у россиян

Министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует обновить парки локомотивов и вагонов за средства ЕБРР

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, сообщает Укринформ.

"К сожалению, финансирование в бюджете на закупку вагонов для пассажирских перевозок не было. Парки локомотивов и вагонов мы планируем обновить за средства ЕБРР и за счет других финансовых программ. Должен признать, что за последние годы парк пассажирских вагонов не обновлялся", - отметил Криклий .

Он отметил, что уже началась подготовка к продаже акций Укрзализныци. Вырученные средства планируется направить, в первую очередь, для обновления пассажирских вагонов. В то же время, добавил министр, сейчас идут переговоры о приобретении новых вагонов.

"Мы не выбираем, где покупать и у кого, потому что это - прозрачная процедура. Более того, по поводу покупки локомотивов и поездов мы общаемся со многими мировыми производителями. Преференций не будет ни для кого. Исключение - Россия. Там будет полное табу. Одно из важных условий - локализация производства в Украине ", - отметил Криклий.

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