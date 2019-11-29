KAZKA выпустили новую песню с необычной обложкой, в которой узнаются отсылки к индуизму

29 ноября, 2019, 12:28

Популярная украинская группа KAZKA выпустила новую песню под названием "Палала"

Трек с видеорядом группа изложил в Youtube .

Композиция вошла в новый альбом группы под названием Nirvana, предзаказ которого уже доступен. В марте 2020 у группы запланирован концерт в столичном Дворце спорта.

На видеоряде к песне изображенное лицо женщины с высунутым языком. В индуизме таким образом изображают богиню Кали, которую считают проявлением разрушительной энергии. Язык Кали символизирует кинетическую энергию Вселенной. Идею языка Кали использовано для создания логотипа The Rolling Stones, впервые представленного на альбоме, дизайн которого разрабатывал всемирно известный дизайнер с украинскими корнями Энди Уорхолла.

В видеоряде KAZKA лицо женщины изображенное в мандале - сакральной геометрической фигуре, которую используют в буддизме и индуизме.