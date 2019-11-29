KAZKA выпустили новую песню с необычной обложкой, в которой узнаются отсылки к индуизму
Трек с видеорядом группа изложил в Youtube .
Композиция вошла в новый альбом группы под названием Nirvana, предзаказ которого уже доступен. В марте 2020 у группы запланирован концерт в столичном Дворце спорта.
На видеоряде к песне изображенное лицо женщины с высунутым языком. В индуизме таким образом изображают богиню Кали, которую считают проявлением разрушительной энергии. Язык Кали символизирует кинетическую энергию Вселенной. Идею языка Кали использовано для создания логотипа The Rolling Stones, впервые представленного на альбоме, дизайн которого разрабатывал всемирно известный дизайнер с украинскими корнями Энди Уорхолла.
В видеоряде KAZKA лицо женщины изображенное в мандале - сакральной геометрической фигуре, которую используют в буддизме и индуизме.
Логотип The Rolling Stones:
Группа KAZKA всемирно известна благодаря трека "Плакала". После успеха в Украине коллектив выпустил англоязычную версию песни, получив еще большую популярность.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?