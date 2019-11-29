Готовимся к открытию современного спорткомплекса в Чернигове, - Павелко
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Вскоре в Чернигове на базе СДЮШОР "Юность" состоится официальное открытие реконструированного стадиона, на котором шаги в футболе делал звезда английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко.
"Сейчас идет подготовка к официальному открытию современного многофункционального спорткомплекса в Чернигове. Объект уже получил сертификат о введении в эксплуатацию", - отметил руководитель УАФ Андрей Павелко.
Стадион "Юность", который был построен еще в 1975 году, много лет нуждался в ремонте, и нескольким поколениям юных футболистов Чернигова приходилось тренироваться и играть в футбол на разбитом поле.
В 2015 году новоизбранный президент УАФ Андрей Павелко посетил стадион школы "Юность" с рабочим визитом вместе с Андреем Ярмоленко, после чего начались первые проектные работы, а позже реконструкция объекта.
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