Экс-глава Аграрного фонда выписал 9 млн выходного пособия себе и другим топ-менеджерам

29 ноября, 2019, 22:09

Экс-глава Аграрного фонда Андрей Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия при увольнении

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Аграрного фонда Иван Барышев, сообщается на сайте госкомпании.

"Экс-глава Аграрного фонда Андрей Радченко выписал себе и своим топменеджерам 9 млн грн выходного пособия. При этом ОАО "Аграрный фонд" недополучил только за 3 квартала 2019 г. более 42 млн гривени. То есть финансовый план компании был не выполнен в более 4 раза", - проинформировал Барышев.

Сообщается, что некоторые работники Аграрного фонда сопротивлялись проведению проверки законности хозяйственных операций и достоверности финансовой отчетности, которую инициировало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.