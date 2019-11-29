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Espreso.tvОбществоЭкс-глава Аграрного фонда выписал 9 млн выходного пособия себе и другим топ-менеджерам

Экс-глава Аграрного фонда выписал 9 млн выходного пособия себе и другим топ-менеджерам

Экс-глава Аграрного фонда Андрей Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия при увольнении
Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Аграрного фонда Иван Барышев, сообщается на сайте госкомпании.
 
"Экс-глава Аграрного фонда Андрей Радченко выписал себе и своим топменеджерам 9 млн грн выходного пособия. При этом ОАО "Аграрный фонд" недополучил только за 3 квартала 2019 г. более 42 млн гривени. То есть финансовый план компании был не выполнен в более 4 раза", - проинформировал Барышев.
 
Сообщается, что некоторые работники Аграрного фонда сопротивлялись проведению проверки законности хозяйственных операций и достоверности финансовой отчетности, которую инициировало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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