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Espreso.tvОбществоДожди, мокрый снег, туман: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных

Дожди, мокрый снег, туман: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных

30 ноября в восточных областях Украины пройдут дожди, в западных - мокрый снег с туманами, дождем и усилением ветра

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт перемещается Украиной и приводит дожди. Западная часть Украины уже почти освободились от осадков, атмосферный фронт продолжает двигаться центральной Украиной в направлении Востока. Сегодня в большинстве областей до Херсонщины и Николаевской, а вечером даже в восточных областях, возможны сильные дожди", - рассказала Диденко.

По словам метеоролога дожди обусловлены высокой температурой воздуха, которая будет сохраняться до 1 декабря почти по всей территории Украины. На западе страны с 30 ноября предполагается похолодание, которое обусловит появление мокрого снега. На востоке Украины дожди будут продолжаться все выходные, а температура воздуха будет сохраняться в пределах +4 ... + 6 ° C. Остальные территории Украины без существенных осадков.

В Киеве 30 ноября во второй половине дня или вечером возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем будет примерно одинаковой: +1 ... + 4 ° C. В субботу ожидается похолодание до 0 ...- 1 ° C.

Декабрь в Киеве начнется холодной погодой - в воскресенье похолодает на 2-4 градуса, осадков не предвидится.

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