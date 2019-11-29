Более 6 млн украинцев не имеют доступа к широкополосному интернету
29 ноября, 2019, 15:43
15% населения не имеет возможности доступа к широкополосному интернету
Об этом сообщает пресс служба Укртелекома.
Согласно исследованию в Украине проживает около 6,3 млн граждан (15% от общего населения), которые не охвачены сетями операторов интернет-услуг.
"Эти данные совпадают с результатами предварительного анализа компании" Хуавей Украины "относительно подключения к интернету: 84,9% населения проживает на территории, где есть возможность подключения к сети фиксированного широкополосного интернета", - говорится в сообщении.
По данным "Укртелекома", для того, чтобы покрыть интернетом, 5,1 тыс. населенных пунктов, на которых проживают 3,6 млн граждан, потребуется дополнительных 1,8 млрд грн инвестиций от государства.
- В Украине заработал сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве.
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