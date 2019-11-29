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Espreso.tvОбществоБеглый экс-нардеп Онищенко планирует вернуться в Украину

Беглый экс-нардеп Онищенко планирует вернуться в Украину

Бывший народный депутат Александр Онищенко может вернуться в Украину в декабре

Об этом он заявил изданию Kyiv Post , передает РБК-Украина .

Сообщается, что Онищенко подтвердил возможность возвращения в Украину в декабре. Как подтверждение, он выслал журналистам Kyiv Post билет на рейс 13 декабря из Барселоны в Киев.

Кроме того, Онищенко показал документы, в которых говорится о согласии показаться украинской власти по указанию испанских и украинских правоохранителей, а также Интерпола.

  • Напомним, 8 ноября 2017 г. стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Сбербанка" по факту исчезновения $156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
  • В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
  • Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобычу".
  • По словам главы НАБУ Сытника, бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться.
 
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