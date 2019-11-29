Беглый экс-нардеп Онищенко планирует вернуться в Украину
29 ноября, 2019, 19:44
Бывший народный депутат Александр Онищенко может вернуться в Украину в декабре
Об этом он заявил изданию Kyiv Post , передает РБК-Украина .
Сообщается, что Онищенко подтвердил возможность возвращения в Украину в декабре. Как подтверждение, он выслал журналистам Kyiv Post билет на рейс 13 декабря из Барселоны в Киев.
Кроме того, Онищенко показал документы, в которых говорится о согласии показаться украинской власти по указанию испанских и украинских правоохранителей, а также Интерпола.
- Напомним, 8 ноября 2017 г. стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Сбербанка" по факту исчезновения $156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
- В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
- Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобычу".
- По словам главы НАБУ Сытника, бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?