Беглый экс-нардеп Онищенко планирует вернуться в Украину

29 ноября, 2019, 19:44

Бывший народный депутат Александр Онищенко может вернуться в Украину в декабре

Об этом он заявил изданию Kyiv Post , передает РБК-Украина .

Сообщается, что Онищенко подтвердил возможность возвращения в Украину в декабре. Как подтверждение, он выслал журналистам Kyiv Post билет на рейс 13 декабря из Барселоны в Киев.

Кроме того, Онищенко показал документы, в которых говорится о согласии показаться украинской власти по указанию испанских и украинских правоохранителей, а также Интерпола.