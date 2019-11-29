Базовый вариант - транзита газа не будет, - Витренко
29 ноября, 2019, 19:30
Исполнительный директор НАК Юрий Витренко допустил, что с 1 января 2020 г. транзита российского газа через Украину не будет
Об этом он сказал в эфире Радио НВ.
"Базовый вариант, транзита не будет. Переговоры ничем не закончатся", - заявил Витренко.
Он подтвердил, что в случае отсутствия транзита потребители будут получать газ из подземных хранилищ и реверса из Европы.
"Мы закачали достаточно газа, что даже в условиях прерванного транзита газа из подземных хранилищ и поставок газа из Европы в полной мере должно хватить для украинских потребителей", - отметил Витренко.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему были проведены двусторонние переговоры с "Газпромом".
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