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Espreso.tvОбществоБазовый вариант - транзита газа не будет, - Витренко

Базовый вариант - транзита газа не будет, - Витренко

Исполнительный директор НАК Юрий Витренко допустил, что с 1 января 2020 г. транзита российского газа через Украину не будет

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Базовый вариант, транзита не будет. Переговоры ничем не закончатся", - заявил Витренко.

Он подтвердил, что в случае отсутствия транзита потребители будут получать газ из подземных хранилищ и реверса из Европы.

"Мы закачали достаточно газа, что даже в условиях прерванного транзита газа из подземных хранилищ и поставок газа из Европы в полной мере должно хватить для украинских потребителей", - отметил Витренко.

  • Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему были проведены двусторонние переговоры с "Газпромом".
 
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