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Espreso.tvОбществоАдвоката Трампа Джулианы назвали почетным мэром Анативки, что под Киевом, - Bloomberg

Адвоката Трампа Джулианы назвали почетным мэром Анативки, что под Киевом, - Bloomberg


фото: idps.in.ua
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани оказался "почетным мэром" поселка Анативка Киевской области, в котором живут евреи-переселенцы из Донбасса

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, поселок, расположенный к западу от Киева, основал раввин Моше Асман, который знаком с Джулиани около 15 лет и отношения с его клиентами - бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которых в США судят за незаконное финансирование президентской кампании Трампа .

Издание сообщает, что Парнас и Фруман собрали $ 500 тыс. для поселка через благотворительную организацию "Американские друзья Анативки".

В мае Джулиани должен был получить титул почетного мэра Анативки во время визита да Киева, однако из-за отсутствия расследование против оппонента Трампа экс-вицепрезидента Джо Байдена Джулиани отменил поездку. Зато адвокат Трампа встретился с Асманом в Париже, где получил от раввина ключ от поселка в знак статуса почетного мэра.

Издание отмечает, что Асман с помощью Парнаса и Фруман смог собрать до поселка всего более $ 1 млн от бизнесменов еврейского происхождения в постсоветских странах.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и экс-генпрокурор Юрий Луценко вели "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович.

По данным The New York Times, Джулиани предлагал свои услуги представителям украинской власти .

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