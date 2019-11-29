 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество10 убитых, 15 раненых: штаб ООС сообщил о потерях россиян в течение недели

10 убитых, 15 раненых: штаб ООС сообщил о потерях россиян в течение недели


фото: REUTERS
По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 25 человек

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

По данным разведки оккупанты потеряли 10 боевиков погибшими, еще 15 - ранеными.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

29 ноября, 2019 пятница

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать