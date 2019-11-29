10 убитых, 15 раненых: штаб ООС сообщил о потерях россиян в течение недели
29 ноября, 2019, 13:18
По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 25 человек
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