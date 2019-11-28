Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу в "нормандском" формате
28 ноября, 2019, 16:36
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
Об этом сообщает пресс служба президента.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года.
- В Кремле предостерегли от завышенных ожиданий от саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже.
- Евросоюз рассматривает предстоящую встречу в нормандском формате, как возможность для достижения ощутимого прогресса.
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