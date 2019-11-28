 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу в "нормандском" формате

Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу в "нормандском" формате


фото: fakty.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

Об этом сообщает пресс служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года.

  • В Кремле предостерегли от завышенных ожиданий от саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже.
  • Евросоюз рассматривает предстоящую встречу в нормандском формате, как возможность для достижения ощутимого прогресса.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать