Иран заявляет о задержании восьми "агентов ЦРУ"

28 ноября, 2019, 11:43

Спецслужбы Ирана сообщили, что задержали восемь человек, которые сотрудничали с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ)

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

По данным спецслужб, задержанные собирали информацию и составляли отчеты о протестах в стране, позиционирую себя как журналисты.

В частности, у задержанных были изъяты видеоматериалы.

Большинство задержаний прошли во время протестов. Двух человек задержали во время выезда из страны.

Как сообщалось, в ночь на 15 ноября власти Ирана приняли решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50 процентов. Это вызвало массовые акции протеста. В последние дни были задержаны около тысячи человек.

Протестующие поджигали банки и магазины. По данным Amnesty International, во время протестов погибли не менее 106 демонстрантов, однако существуют опасения, что их число может быть значительно выше.