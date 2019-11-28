Иран заявляет о задержании восьми "агентов ЦРУ"
Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.
По данным спецслужб, задержанные собирали информацию и составляли отчеты о протестах в стране, позиционирую себя как журналисты.
В частности, у задержанных были изъяты видеоматериалы.
Большинство задержаний прошли во время протестов. Двух человек задержали во время выезда из страны.
Как сообщалось, в ночь на 15 ноября власти Ирана приняли решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50 процентов. Это вызвало массовые акции протеста. В последние дни были задержаны около тысячи человек.
Протестующие поджигали банки и магазины. По данным Amnesty International, во время протестов погибли не менее 106 демонстрантов, однако существуют опасения, что их число может быть значительно выше.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?