Иностранный фальшивомонетчик пытался обмануть украинцев на $100 тысяч

28 ноября, 2019, 18:29

В Киеве СБУ задержала гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался незаконно завладеть деньгами двух представителей отечественного аграрного бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом". Через интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии "производства". Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства в размере в соответствии с заказом", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела 100 тысяч американских долларов украинских аграриев.

"Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму. Правоохранители задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из столичных отелей при получении денег ", - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Сообщается, что в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Разоблачение злоумышленника проводилось совместно со следователями Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.