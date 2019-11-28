Выборы в США: Байден удерживает лидерство среди демократов, на второе место взлетел 37-летний мэр из Индианы

28 ноября, 2019, 16:38

Бывший вице-президент Джо Байден является самым популярным кандидатом в президенты США от демократов, на второе место вырвался мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич

Согласно опросу Quinnipiac University, Байдена готовы поддержать 24% избирателей-демократов и независимых, поддержка 37-летнего мэра города Саут-Бенд (Индиана), открытого гея Пита Буттиджича достигла 16% (предыдущий опрос показывало 10%).

Таким образом, молодой политик обошел таких опытных игроков, как сенатора Элизабет Уоррен (14%), и сенатора Берни Сандерса (13%), уровень поддержки которых значительно сократился.

Политическая карьера Буттиджича стартовала в 2011 году после его избрания мэром города Саут-Бенд (находится в индустриальном районе Великих озер, так называемый "ржавый пояс").

На этом посту он достиг неплохих успехов в возрождении экономики города и был переизбран в 2015 году. В 2014 году Барак Обама предсказал Буттиджичу "большое партийное будущее".

На общенациональную политическую арену политик вышел в 2017 году, когда безуспешно пытался занять пост председателя Национального комитета Демпартии.

Поддержка бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга составляет лишь 3%, ведь политик включился в предвыборную гонку демократов только на прошлой неделе.

Вместе с тем, согласно другому опросу CNN, Байдена поддерживает 28% опрошенных, ассоциирующих себя с Демпартией, сенатора Берни Сандерса - 17%, сенатора Элизабет Уоррен - 14%, а Буттиджича - 11%. Согласно этому опросу, поддержка Буттиджича выросла в два раза.

Поддержка Блумберга также колеблется около 3%.

Победитель праймериз Демократической партии будет драться за кресло Белого дома с республиканцем Дональдом Трампом в 2020 году.