Выборы в Британии: консерваторам прогнозируют лучший результат со времен Тэтчер

28 ноября, 2019, 11:48

Консервативная партия Великобритании на досрочных парламентских выборах может одержать победу, получив большинство в парламенте

Как сообщает Reuters со ссылкой на опрос YouGov, на досрочных выборах в декабре консерваторы могут получить 359 мест из 650, что является лучшим результатом с 1987 года - времен премьерства Маргарет Тэтчер.

"Наша первая модель для выборов 2019 года предполагает, что на этот раз консерваторы настроены на большинство", - сказал Энтони Уэллс, директор по политическим и социальным исследованиям в YouGov.

"Самые высокие колебания в пользу Консервативной партии оказываются в регионах, проголосовавших за выход из ЕС в 2016 году, причем основная часть прогнозируемых голосов тори приходится на север и в городские районы Уэст-Мидлендс, а также на прежние шахтерские места в Ист-Мидлендс", - добавил он

Лейбористская партия может получить 211 мест (сейчас у лейбористов 262 места), Шотландской национальной партии прочат 43 места, либеральным демократам - 13 мандатов. Партия Brexit не проходит в парламент.

Следует отметить, что социологи YouGov точно предсказали результаты британских выборов в 2017 году.

Ранее Джонсон пообещал в случае победы консерваторов вывести Британию из состава ЕС до 31 января 2020 года.