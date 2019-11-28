Елизавета II может в течение 18 месяцев отречься от престола

28 ноября, 2019, 17:07

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза

Об этом сообщает The Sun .

В подтверждение издание приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает все меньше официальных мероприятий, а замещает ее именно Чарльз.

По словам собеседника газеты, отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения.

Елизавета II является королевой с 1952 года. Дольше нее Великобританией (ранее Англия) не правил ни один монарх.