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Espreso.tvОбществоВ житомирской школе ученик распылил газ: в больницы забрали 13 детей

В житомирской школе ученик распылил газ: в больницы забрали 13 детей

В четверг, 28 ноября, в Житомире, в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали

Об этом сообщает "Укринформ".

"Около 11.00 по спецлинии "102" поступило сообщение от директора одной из школ областного центра о том, что во время перерыва ученик в раздевалке спортзала случайно распылил, вероятно, слезоточивый газ", - рассказали в полиции.

Заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюров сообщила, что в школу вызвали скорую помощь. Пострадавших детей госпитализировали.

"В школу вызвали скорую помощь, десять детей отвезли в городскую детскую больницу, еще несколько детей - в областную детскую больницу на Станишовке. Пока о состоянии детей ничего сказать не могу, достоверной информации нет. Известно, что девятиклассник распылил слезоточивый газ "Кобра", - сообщила она.

В полиции отметили, что 12 детей забрали на обследование в городскую больницу, а одного ученика - в областную детскую больницу.

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