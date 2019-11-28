В житомирской школе ученик распылил газ: в больницы забрали 13 детей
Об этом сообщает "Укринформ".
"Около 11.00 по спецлинии "102" поступило сообщение от директора одной из школ областного центра о том, что во время перерыва ученик в раздевалке спортзала случайно распылил, вероятно, слезоточивый газ", - рассказали в полиции.
Заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюров сообщила, что в школу вызвали скорую помощь. Пострадавших детей госпитализировали.
"В школу вызвали скорую помощь, десять детей отвезли в городскую детскую больницу, еще несколько детей - в областную детскую больницу на Станишовке. Пока о состоянии детей ничего сказать не могу, достоверной информации нет. Известно, что девятиклассник распылил слезоточивый газ "Кобра", - сообщила она.
В полиции отметили, что 12 детей забрали на обследование в городскую больницу, а одного ученика - в областную детскую больницу.
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Напомним, что во Львове произошло массовое отравление, где пострадали 11 человек.
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