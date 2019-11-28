В Украине завершили разработку крылатой ракеты "Нептун"

28 ноября, 2019, 19:25

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и высоте

Об этом сказал генеральный директор КБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, сообщает Defense Express.

Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил Коростелев.

На следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек.

Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.