В Украине заработает международная система перевода средств TRANSFAST
Соответствующее решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков и платежных систем Нацбанка 25 ноября, сообщили в Пресс-службе НБУ.
Отмечается, что международная платежная система TRANSFAST - глобальная система денежных переводов, которая работает в 125 странах мира, в частности в странах Азии, Европы, Африки, а также в США, Канаде, Индии и Австралии.
"Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине", - сообщили в Нацбанке.
Там добавляют, что TRANSFAST стала уже восьмой международной платежной системой, которая принадлежит иностранцам и работает на украинском рынке.
Платежная система была основана в 1988 году. Тогда она фокусировалась на денежных переводах между США и Латинской Америкой. Штаб-квартира TRANSFAST находится в Нью-Йорке.
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