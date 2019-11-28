В Техасе эвакуируют 60 тысяч людей из-за мощных взрывов на химзаводе
28 ноября, 2019, 13:25
В результате двух взрывов в течение дня на химзаводе в городе Порт Невес, штат Техас, было эвакуировано 60 тысяч местных жителей
Об этом сообщает CBS News.
"Из-за двух взрывов на химзаводе в Техасе было приказано эвакуироваться 60 тысячам человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие первого взрыва пострадали три человека. Они были госпитализированы, но вскоре пострадавшие были выписаны из больницы.
Отмечается, что в Техасе в этом году произошло несколько взрывов на химических заводах.
Так, в результате взрыва в Хьюстоне завод горел два дня, а в Кросби взрыв даже привел к гибели человека.
Второй взрыв за полсуток прозвучал в среду на химическом предприятии недалеко Хьюстона, одного из крупнейших промышленных центров американского штата Техас.
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