В Техасе эвакуируют 60 тысяч людей из-за мощных взрывов на химзаводе

28 ноября, 2019, 13:25

В результате двух взрывов в течение дня на химзаводе в городе Порт Невес, штат Техас, было эвакуировано 60 тысяч местных жителей

Об этом сообщает CBS News.

"Из-за двух взрывов на химзаводе в Техасе было приказано эвакуироваться 60 тысячам человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие первого взрыва пострадали три человека. Они были госпитализированы, но вскоре пострадавшие были выписаны из больницы.

Отмечается, что в Техасе в этом году произошло несколько взрывов на химических заводах.

Так, в результате взрыва в Хьюстоне завод горел два дня, а в Кросби взрыв даже привел к гибели человека.

Второй взрыв за полсуток прозвучал в среду на химическом предприятии недалеко Хьюстона, одного из крупнейших промышленных центров американского штата Техас.