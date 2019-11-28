В связи с клеветой: Нацбанк подал иск на "рупор Коломойского" - нардепа Дубинского

28 ноября, 2019, 14:30

12 ноября Национальный банк подал иск в Соломенский районный суд города Киева в связи с клеветой со стороны народного депутата Александра Дубинского, ранее работавшего на телеканале олигарха Игоря Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Правление НБУ убеждено, что через Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк.

За ней, очевидно, "стоит" собственно сам экс-владелец ПриватБанка, который с момента национализации ПриватБанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка до вхождению государства в его капитал ", - отмечают в ведомстве.

В Нацбанке требуют опровергнуть распространенную Дубинским недостоверную информацию в аккаунте Dubinsky.Pro на веб-ресурса youtube.com и facebook.com.