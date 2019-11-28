В связи с клеветой: Нацбанк подал иск на "рупор Коломойского" - нардепа Дубинского
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Правление НБУ убеждено, что через Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк.
За ней, очевидно, "стоит" собственно сам экс-владелец ПриватБанка, который с момента национализации ПриватБанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка до вхождению государства в его капитал ", - отмечают в ведомстве.
В Нацбанке требуют опровергнуть распространенную Дубинским недостоверную информацию в аккаунте Dubinsky.Pro на веб-ресурса youtube.com и facebook.com.
НБУ защитит деловую репутацию от клеветы Александра Дубинского в суде. Правление НБУ убеждено, что через Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется информационная атака на НБУ. Подробнее об иске https://t.co/MiCjwTt2S2 pic.twitter.com/yRYV5VNtbG- Национальный банк Украины (@NBUkraine) November 28, 2019
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