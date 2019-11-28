В "Голосе" предлагают создать спецорган для выработки претензий к РФ

28 ноября, 2019, 20:59

Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

"Вопрос переходного правосудия является важным во всех постконфликтных обществах. Ключевой здесь является частица "пост", то есть по достижении мира. Да, об этих вещах необходимо задумываться, но не в первую очередь. Прежде всего необходимо обратить внимание на всех уровнях на создание специального органа по созданию консолидированной претензии к Российской Федерации", - заявила Василенко в четверг на пресс-конференции

По словам депутата, создание такого органа предусмотрено законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Там (в законе, - ИФ) очень четкая статья, в которой говорится о том, что должна быть подготовлена консолидированная претензия к Российской Федерации и должен быть создан соответствующий специальный орган", - дополнила нардеп.

Она считает, что работу в этом направлении должны проводить министерства, деятельность которых связана с агрессией РФ, и органы местного самоуправления.

"Мы привыкли ко многим вещам, и для нас они рядовые, но каждый день мы теряем людей убитыми и ранеными, государство выделяет деньги внутренне перемещенным лицам, предоставляет им жилье, не стоит забывать о выплатах для ветеранов. Я уже не говорю о потере для всей страны промышленного региона. За все это должен заплатить агрессор", - уверена Василенко.