 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ "Борисполе" достроили новую зону вылета в терминале D

В "Борисполе" достроили новую зону вылета в терминале D


фото: avianews
В аэропорту Борисполь завершили строительство новой зоны вылета в терминале D, которая включает три дополнительные выходы на посадку для доставки пассажиров к самолетам с помощью автобусов

Об этом сообщает avianews.

Новые выходы получили обозначения D1A, D1B, D1C. Они расположены на первом уровне терминала под зоной выхода на посадку D1, оснащенной телетрапами, в левом крыле здания.

Площадь новой зоны с учетом технологических помещений составляет 711 кв. м, из которых непосредственно на зал ожидания отведены 470 м. Попадать сюда пассажиры будут с помощью эскалатора, лифта или лестницы. Для их сооружения строители вырезали отверстия в перекрытиях терминала.

Согласно сообщению аэропорта Борисполь, пропускная способность дополнительных выходов на посадку составляет 450 пассажиров в час.

Сейчас новая зона вылета не введена в эксплуатацию. Заместитель гендиректора аэропорта Борисполь по коммерческой деятельности и развитию Георгий Зубко сообщил, что это произойдет до конца года после завершения проверки Государственной архитектурной инспекции.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать