В "Борисполе" достроили новую зону вылета в терминале D

28 ноября, 2019, 11:55

В аэропорту Борисполь завершили строительство новой зоны вылета в терминале D, которая включает три дополнительные выходы на посадку для доставки пассажиров к самолетам с помощью автобусов

Об этом сообщает avianews.

Новые выходы получили обозначения D1A, D1B, D1C. Они расположены на первом уровне терминала под зоной выхода на посадку D1, оснащенной телетрапами, в левом крыле здания.

Площадь новой зоны с учетом технологических помещений составляет 711 кв. м, из которых непосредственно на зал ожидания отведены 470 м. Попадать сюда пассажиры будут с помощью эскалатора, лифта или лестницы. Для их сооружения строители вырезали отверстия в перекрытиях терминала.

Согласно сообщению аэропорта Борисполь, пропускная способность дополнительных выходов на посадку составляет 450 пассажиров в час.

Сейчас новая зона вылета не введена в эксплуатацию. Заместитель гендиректора аэропорта Борисполь по коммерческой деятельности и развитию Георгий Зубко сообщил, что это произойдет до конца года после завершения проверки Государственной архитектурной инспекции.