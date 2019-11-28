В "Борисполе" достроили новую зону вылета в терминале D
Об этом сообщает avianews.
Новые выходы получили обозначения D1A, D1B, D1C. Они расположены на первом уровне терминала под зоной выхода на посадку D1, оснащенной телетрапами, в левом крыле здания.
Площадь новой зоны с учетом технологических помещений составляет 711 кв. м, из которых непосредственно на зал ожидания отведены 470 м. Попадать сюда пассажиры будут с помощью эскалатора, лифта или лестницы. Для их сооружения строители вырезали отверстия в перекрытиях терминала.
Согласно сообщению аэропорта Борисполь, пропускная способность дополнительных выходов на посадку составляет 450 пассажиров в час.
Сейчас новая зона вылета не введена в эксплуатацию. Заместитель гендиректора аэропорта Борисполь по коммерческой деятельности и развитию Георгий Зубко сообщил, что это произойдет до конца года после завершения проверки Государственной архитектурной инспекции.
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