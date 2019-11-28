В пятницу в большинстве областей пройдут дожди, - Наталья Диденко
Об этом сообщила синоптик Espreso.TV Наталья Диденко.
"Идет атмосферный фронт, а с ним, конечно, и осадки. 29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Дожди, потому что южные потоки несут теплую воздушную массу", - рассказала Диденко.
В центральных областях максимальная температура воздуха +4...+8°C, в южных и западных - до +7...+12°C.
В ночь на 29 ноября атлантические воздушные массы принесут дожди в западных областях, а днем дождь на Киевщине, Черкасчине, Полтавщине, Днепропетровщине, в Кропивницкому а также в Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму.
В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +4...+5°C.
1-2 декабря ожидается похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.
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