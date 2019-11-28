В Польше отменили название улицы в честь епископа УГКЦ
28 ноября, 2019, 21:31
Посольство Украины в Польше назвало поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля об отмене названия улицы в честь украинского греко-католического епископа Иосафата Коциловского
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше.
"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы блаженного греко-католического епископа Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности этот раз, к сожалению, победили", - говорится в сообщении.
Украинские дипломаты в Польше назвали решение властей Перемышля посягательством на доброе имя Коциловского.
Ранее в СМИ появилась информация, что горсовет Перемышля принял постановление об ликвидации улицы Коциловского и присоединении ее к другой улице.
- Иосафат Коциловский (1876-1947) - священник, доктор философии и теологии, епископ Перемышльской епархии УГКЦ (1917-1947). После Второй мировой войны был арестован советской властью и умер в тюрьме в Киеве. В 2001 году при участии папы Иоанна Павла II в Ватикане состоялось провозглашение декрета мученичества Иосафата Коциловского и признание его блаженным.
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