В Польше отменили название улицы в честь епископа УГКЦ

28 ноября, 2019, 21:31

Посольство Украины в Польше назвало поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля об отмене названия улицы в честь украинского греко-католического епископа Иосафата Коциловского

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше.

"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы блаженного греко-католического епископа Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности этот раз, к сожалению, победили", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты в Польше назвали решение властей Перемышля посягательством на доброе имя Коциловского.

Ранее в СМИ появилась информация, что горсовет Перемышля принял постановление об ликвидации улицы Коциловского и присоединении ее к другой улице.