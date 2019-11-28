В Одессе на мосту и вокруг произошло три масштабных ДТП с участием 17 автомобилей, есть погибший и пострадавшие
28 ноября, 2019, 12:30
Утром 28 ноября в Одессе на Клеверном мосту и вблизи в условиях сильного тумана произошли три масштабных ДТП с погибшим и пострадавшими
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
"На мосту столкнулись Opel, Geely и Mercedes. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров Geely, один из них - несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Кроме того, под мостом произошла авария с участием грузовика МАЗ и легковушек Daewoo и Hyundai.
Еще в одном месте недалеко от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. В этой аварии переломы ног и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка ВАЗ.
- Напомним, 26 ноября в Черкасской области на трассе Одесса-Киев произошло ДТП с участием 11 автомобилей , среди которых был один рейсовый автобус.
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