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Espreso.tvОбществоВ Киеве ограбили Национальный союз журналистов Украины

В Киеве ограбили Национальный союз журналистов Украины

В ночь на 28 ноября в Киеве неизвестные ограбили помещение Национального союза журналистов Украины

Об этом сообщил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуты на стол, ящики раскрыты. исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем", - написал Томиленко.

Факт преступления обнаружили утром сотрудники офиса НСЖУ - сам Томиленко находится в командировке в Запорожье.

"МВД и полиция проинформированы, оперативно уже проводятся следственные действия", - добавил глава НСЖУ.

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