В Киеве ограбили Национальный союз журналистов Украины
28 ноября, 2019, 10:45
В ночь на 28 ноября в Киеве неизвестные ограбили помещение Национального союза журналистов Украины
Об этом сообщил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.
"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуты на стол, ящики раскрыты. исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем", - написал Томиленко.
Факт преступления обнаружили утром сотрудники офиса НСЖУ - сам Томиленко находится в командировке в Запорожье.
"МВД и полиция проинформированы, оперативно уже проводятся следственные действия", - добавил глава НСЖУ.
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