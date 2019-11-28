В Краков за 3,5 часа: Укрзализныця планирует проложить евроколею из Львова до границы Польши

28 ноября, 2019, 14:58

Укрзализныця планирует построить путь европейского стандарта со львовской станции Скнылив в Украине до польской границы. Это позволит запускать прямые поезда из Львова в города Европы

Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

По его словам, в случае построения европути, из Львова в польский Краков можно будет доехать на поезде за 3,5 часа.

"Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге, может стать реальным. Что хотим? За год мы можем построить от государственной границы до станции Скнылив евроколею ", - сообщил Кравцов.

По словам главы Укрзализныци, на реализацию проекту нужен 1 год.

"То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену", - добавил Кравцов.

Станцию Скнылив выбрали потому, что она расположена недалеко от аэропорта, центрального вокзала Львова и автостанции. Кроме того, это позволит не перегружать центральный вокзал Львова.

"Уверен, что это будет самый инфраструктурный проект на западе Украины. Для Укрзализныци это абсолютно реально и будет иметь чрезвычайное социальный эффект ", - добавил Кравцов.