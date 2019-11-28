В Днипре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
28 ноября, 2019, 20:42
В Днипре столкнулись грузовик MAN и маршрутка Днипро-Новомосковск
В аварии пострадали два человека, а практически весь Слобожанский проспект "парализовало", сообщает Информатор.
Известно, что маршрутка двигалась в сторону выезда из города. Удар пришелся на правую часть кузова маршрутки.
Столкновение оказалось настолько сильным, что пассажирский автобус развернуло и он остановился возле парковки супермаркета.
Патрульные вызвали на место следователя по ДТП, который будет выяснять все детали случившегося.
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