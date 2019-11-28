Украинский капитану в Венгрии предъявили обвинение из-за аварии катера на Дунае

28 ноября, 2019, 18:00

Прокуратура Венгрии предъявила обвинение капитану круизного лайнера Viking Sigyn Юрию К. в нарушении правил, что привело к гибели 27 человек

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, украинец не проявил должного внимания во время управлениясудном.

"Капитан не проявил должного внимания и не сосредоточился на управлении судном в течение нескольких минут", - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что капитан не смог удерживать безопасное расстояние и не посылал радио- и звуковые сигналы, необходимые при обгоне.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.