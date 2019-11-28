Украинская биатлонистка Пидгрушная удачно выступила в стартовой гонке сезона
28 ноября, 2019, 17:15
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная заняла шестое место в спринте на первом этапе Кубка IBU
Об этом сообщает sport.ua .
28 ноября в норвежском Шушене, в рамках первого этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов) состоялся женский спринт. Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная заняла шестое место с 4 промахами в пассиве.
Из-за плохих погодных условий, ни одна биатлонистка не смогла завершить гонку без промахов. Три штрафных круга еще одной украинки Екатерины Бех оказались очень хорошим результатом стрельбы, ей удалось занять 12-е место. Анна Кривонос не сумела закрыть 4 мишени и заняла 22-е место.
Победу одержала представительница Норвегии Каролин Эрдал, второе место у американки Келси Джоан Дикинсон. Третью строчку заняла Марен Хаммершмидт из Германии.
- Напомним, 20 ноября тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав команды на стартовый этап Кубка мира.
- 23 ноября украинец Дмитрий Пидручный стал победителем спринтерской гонки на открытом чемпионате Швеции.
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