У Трампа случился незапланированный визит в Афганистан

28 ноября, 2019, 22:20

Президент США Дональд Трамп неожиданно прибыл в Афганистан и заявил, что Соединенные Штаты возобновляют переговоры с "Талибаном"

Об этом сообщает The New York Times, передает hromadske.

"Талибан хочет заключить соглашение, и мы с ними встретимся. Мы останемся здесь, пока у нас не будет такого соглашения или полной победы, а они ("Талибан" - ред.) очень хотят заключить такое соглашение", - сказал Трамп на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Трамп также подтвердил, что США сокращают свое присутствие в стране с 12-13 тысяч военных в 8,6 тысяч.

Это первый визит Трампа в Афганистан. The New York Times отмечает, что о нем публично не объявляли из соображений безопасности.