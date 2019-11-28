Сутки на Донбассе: россияне обстреляли Объединенные силы 9 раз, ранены три бойца
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли возле Старогнатовки и Березовой с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Водяного на Приазовье - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты били неподалеку Южного с РПГ и автоматических гранатометов; возле Шумив - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Попасной - из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование.
С начала суток 28 ноября российские оккупационные войска стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Новолуганского. Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.
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