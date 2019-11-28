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Espreso.tvМирСША сократят финансирование НАТО и направят средства на поддержку Украины и Грузии, - CNN

США сократят финансирование НАТО и направят средства на поддержку Украины и Грузии, - CNN

Администрация президента США Дональда Трампа собирается в 2020 году сократить финансирование НАТО

Об этом сообщает телеканал CNN

Сейчас США вносят 22% средств от общего бюджета НАТО, но в следующем году хотят сократить сумму до 16%. Белый дом ожидает, что другие страны НАТО покроют образовавшийся дефицит.

По данным телеканала, США направят средства, которые сэкономят на поддержании безопасности в таких европейских странах, как Грузия и Украина.

Это во многом символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО сравнительно небольшой - около $2,5 млрд, и он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% от ВВП.

Представители Министерства обороны США заявили, что администрация Трампа стремится сократить свой вклад примерно до 16%, приведя его в соответствие с вкладами Германии, которая дает 14,8%, несмотря на то что в США экономика больше.

Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

В Пентагоне отмечают, что сэкономленные средства помогут финансировать другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе, в частности оборонные программы для Украины и Грузии.

В 2019 году гражданский бюджет НАТО был установлен в размере примерно $260,5 млн и использовался в основном для финансирования штаб-квартиры НАТО в Бельгии и административных расходов.

На 2019 также военный бюджет в размере $1,56 млрд, который используется для финансирования некоторых совместных операций и стратегического командного центра НАТО, а также для подготовки и исследований. Это лишь часть общих расходов на оборону стран-членов, которые, по оценкам НАТО, в 2019 году составят более $1 трлн.

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