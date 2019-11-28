Семья экс-министра времен Януковича производит на Сумщине насосы для армии РФ - "Схемы"

28 ноября, 2019, 22:00

Предприятие на Сумщине "Свесский насосный завод", которое принадлежит семье разыскиваемого экс-министра обороны Павла Лебедева, производит оборудование, которое экспортируется в Россию для оснащения российских оборонных предприятий

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты сообщают, что Свесский насосный завод, который является частью промышленно-инвестиционной группы Aurum Group дочери экс-министра Алены Лебедевой, начиная с 2015 года экспортировал своим официальным дилерам в России насосов различных видов на сумму почти 200 млрд рублей. И, согласно сайту данных государственных закупок России, в 2015-2018 годах компания ОСВ поставляла это оборудование на федеральные пороховые заводы.

В 2015 году оборудование Свесского завода получило Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный пороховой завод". В 2016 туда же отправили центробежные насосы. В 2017 году агрегаты высокого давления получило Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод". В 2018 году поршневые насосы отправили на "Пермский пороховой завод".

"Упомянутые пороховые заводы, кроме собственно пороха для стрелкового оружия, производят составляющие множества других систем вооружения. Пермский завод поставляет оборонному комплексу России заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч"», комплексов противовоздушной обороны, двигателей подвесных ракет класса воздух-воздух ближнего и среднего боя. Тамбовский является основным поставщиком бронебойных подкалиберных снарядов для танковой артиллерии. Казанский завод производит гильзы с корпусом, сгорает, и метательные заряды", - говорится в расследовании.

В ответе на запрос журналистов пресс-служба Aurum Group отметила, что группа не может контролировать, куда поставляется продукция завода через их официальных российских дилеров.

"Насосная продукция производства ЗАО СНВ реализуется за пределы Украины преимущественно через официальных сторонних дилеров предприятия, не связанных с акционерами завода и ведущими независимую коммерческую деятельность", - говорится в ответе.

Свесский насосный завод входил в "Группу Интер Кар Групп", связанной с экс-министром обороны Павлом Лебедевым и бизнесменом Леонидом Юрушевым. Сейчас завод - составная Aurum Group. Основательницей этой промышленно-инвестиционной группы является дочь Павла Лебедева Алена Лебедева.