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Espreso.tvОбществоСекретаря-"разбойника" горсовета Борисполя будут судить за хулиганство

Секретаря-"разбойника" горсовета Борисполя будут судить за хулиганство

Ярослав Годунок
Ярослав Годунок
фото: i-visti
Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт по секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунко, которого президент Владимир Зеленский назвал "разбойником"

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В частности, указанный чиновник 29 августа текущего года в помещении Бориспольского городского совета Киевской области, без какого-либо объяснения, нанес потерпевшему телесные повреждения, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Указанные действия наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

  • Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко за то, что тот ранее был осужден за разбой.
  • 6 сентября прокурор сообщил о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунко за грубое нарушение общественного порядка с особой дерзостью.
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