Секретаря-"разбойника" горсовета Борисполя будут судить за хулиганство

28 ноября, 2019, 15:28

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В частности, указанный чиновник 29 августа текущего года в помещении Бориспольского городского совета Киевской области, без какого-либо объяснения, нанес потерпевшему телесные повреждения, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Указанные действия наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.