Сэкономить 2-3 млн: Дубилет объяснил, как будет происходить электронная перепись населения в Украине

28 ноября, 2019, 11:33

Проведение переписи населения было запланировано на конец 2020 года, и в бюджете на нее было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома украинцев

Однако теперь формат переписи планируют изменить

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

По итогам общения Дубилет с представителями ведомств, которые могут быть потенциальными пользователями переписи, социологами и региональными представителями, выяснилось, что большинство запросов от них можно разделить на два типа:

Тип 1. Около 90% запросов - это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст.

Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальности и тому подобное.

По словам Дубилет, большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы), и большинство министерств заявили, что не могут ждать конца следующего года.

Поэтому сейчас решили провести так называемую электронную перепись, к которой приобщат специалистов по математике и социологии.

Перепись будут проводить по следующему алгоритму.

Собирать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

Собирать данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный Фонд).

Проводить "калибрующие" социологические опросы для уточнения, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.

Собранные данные будут вносить в математическую модель.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем традиционная перепись, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - отметил министр.

Он добавил, что для получения ответов на более специализированные вопросы (речь идет о втором типе запросов), можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Например, можно проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или найти другие пути.

По словам Дубилета, это поможет сэкономить на переписи населения 2-3 млрд грн.

"Поэтому в Бюджете-2020 мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще под 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы", - отметил министр.