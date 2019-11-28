 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСэкономить 2-3 млн: Дубилет объяснил, как будет происходить электронная перепись населения в Украине

Сэкономить 2-3 млн: Дубилет объяснил, как будет происходить электронная перепись населения в Украине


фото: epravda
Проведение переписи населения было запланировано на конец 2020 года, и в бюджете на нее было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома украинцев

Однако теперь формат переписи планируют изменить

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

По итогам общения Дубилет с представителями ведомств, которые могут быть потенциальными пользователями переписи, социологами и региональными представителями, выяснилось, что большинство запросов от них можно разделить на два типа:

  • Тип 1. Около 90% запросов - это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст.

  • Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальности и тому подобное.

По словам Дубилет, большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы), и большинство министерств заявили, что не могут ждать конца следующего года.

Поэтому сейчас решили провести так называемую электронную перепись, к которой приобщат специалистов по математике и социологии.

Перепись будут проводить по следующему алгоритму.

  • Собирать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

  • Собирать данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный Фонд).

  • Проводить "калибрующие" социологические опросы для уточнения, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.

  • Собранные данные будут вносить в математическую модель.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем традиционная перепись, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - отметил министр.

Он добавил, что для получения ответов на более специализированные вопросы (речь идет о втором типе запросов), можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Например, можно проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или найти другие пути.

По словам Дубилета, это поможет сэкономить на переписи населения 2-3 млрд грн.

"Поэтому в Бюджете-2020 мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще под 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы", - отметил министр.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать