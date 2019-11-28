Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады предыдущих созывов

28 ноября, 2019, 15:27

Счетная палата проведет аудит Верховной Рады VII и VIII созывов - заслушать отчет планируют в конце марта 2020 года

Об этом в эфире Украинского радио заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, будет изучаться эффективность использования средств госбюджета и управления государственным имуществом Аппаратом Верховной Рады, имеющие финансовые последствия для государственного бюджета.

Пацкан добавил, что сейчас специалисты Счетной палаты вышли на предварительное ознакомление и составляют программу для начала аудита.

"Мы охватим период работы двух созывов - VII и VIII, чтобы не было предвзятости. Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства.

Забегая несколько вперед, могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание. Думаю, в конце марта этот аудит будет заслушан в Счетной палате", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Кроме того, в следующем году палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии.

"Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Тем более прошли двойные выборы. Результаты также ожидаем весной", - сказал Пацкан.