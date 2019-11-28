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Espreso.tvОбществоСБУ раскрыла хищение николаевскими чиновниками 15 млн грн на закупках школьных е-учебников

СБУ раскрыла хищение николаевскими чиновниками 15 млн грн на закупках школьных е-учебников

СБУ разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на хищении бюджетных средств, предназначенных для обеспечения школ области электронными учебниками

Сообщает пресс-служба СБУ.

"В соответствии с Программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методическим пособиям. Представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, чиновники, в сговоре с двумя коммерческими структурами, специализирующимися на предоставлении программных услуг, безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам. Таким образом злоумышленники вывели из бюджета 15 млн грн.

Сейчас продолжаются обыски по месту работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела.

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