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Espreso.tvОбществоСадовый планирует подать иск на прокуроров, которые расследуют его дело

Садовый планирует подать иск на прокуроров, которые расследуют его дело

Мэр Львова Андрей Садовый планирует подать иск против прокуроров, которые ведут дело против него

Об этом сообщает hromadske.

"Я бы вообще требовал, чтобы люди в прокуратуре, которые все шьют белыми нитками, они понесли наказание... И пусть они (работники прокуратуры, - ред.) расскажут, кто это все заказал (расследование дела, - ред.), потому что бюджет около 300 млн грн не получил (потому что не запустили индустриальный парк, - ред.) Мои юристы готовят такое представление", - сказал он.

Садовый добавил, что его защита будет писать жалобу на действия прокуроров САП главе ГПУ Рябошапке.

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