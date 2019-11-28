Садовый планирует подать иск на прокуроров, которые расследуют его дело

28 ноября, 2019, 19:13

Об этом сообщает hromadske.

"Я бы вообще требовал, чтобы люди в прокуратуре, которые все шьют белыми нитками, они понесли наказание... И пусть они (работники прокуратуры, - ред.) расскажут, кто это все заказал (расследование дела, - ред.), потому что бюджет около 300 млн грн не получил (потому что не запустили индустриальный парк, - ред.) Мои юристы готовят такое представление", - сказал он.

Садовый добавил, что его защита будет писать жалобу на действия прокуроров САП главе ГПУ Рябошапке.