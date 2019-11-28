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Espreso.tvОбществоРоссийским контрактникам хотят доплачивать из-за недостатка воды за службу в оккупированном Крыму

Российским контрактникам хотят доплачивать из-за недостатка воды за службу в оккупированном Крыму


фото: reuters
Минобороны страны-оккупанта выступило с предложением делать доплаты контрактникам, поскольку Крым стал безводной территорией

Об этом передает издание InformNapalm со ссылкой на российские СМИ.

Министерство обороны РФ разработало проект постановления правительства с предложением поднять денежное обеспечение военнослужащих по контракту на 10% в связи с ухудшением погодных условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на полуострове Крым.

Причиной постановления в пояснительной записке министерство назвало прекращение Украиной подачи на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Авторы проект пишут, что до 2014 года канал обеспечивал 85-87% всей воды на полуострове. Подача воды полностью прекратилась в апреле 2014 года.

Постановление правительства страны-оккупанта о включении Крыма в список регионов, за прохождение службы в которых предусмотренные доплаты планируют ввести с апреля 2020 года.

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