Российским контрактникам хотят доплачивать из-за недостатка воды за службу в оккупированном Крыму

28 ноября, 2019, 15:20

Минобороны страны-оккупанта выступило с предложением делать доплаты контрактникам, поскольку Крым стал безводной территорией

Об этом передает издание InformNapalm со ссылкой на российские СМИ.



Министерство обороны РФ разработало проект постановления правительства с предложением поднять денежное обеспечение военнослужащих по контракту на 10% в связи с ухудшением погодных условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на полуострове Крым.



Причиной постановления в пояснительной записке министерство назвало прекращение Украиной подачи на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.



Авторы проект пишут, что до 2014 года канал обеспечивал 85-87% всей воды на полуострове. Подача воды полностью прекратилась в апреле 2014 года.



Постановление правительства страны-оккупанта о включении Крыма в список регионов, за прохождение службы в которых предусмотренные доплаты планируют ввести с апреля 2020 года.