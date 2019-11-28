Российским контрактникам хотят доплачивать из-за недостатка воды за службу в оккупированном Крыму
Об этом передает издание InformNapalm со ссылкой на российские СМИ.
Министерство обороны РФ разработало проект постановления правительства с предложением поднять денежное обеспечение военнослужащих по контракту на 10% в связи с ухудшением погодных условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на полуострове Крым.
Причиной постановления в пояснительной записке министерство назвало прекращение Украиной подачи на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Авторы проект пишут, что до 2014 года канал обеспечивал 85-87% всей воды на полуострове. Подача воды полностью прекратилась в апреле 2014 года.
Постановление правительства страны-оккупанта о включении Крыма в список регионов, за прохождение службы в которых предусмотренные доплаты планируют ввести с апреля 2020 года.
- Напомним, осенью 2019 года обострилась проблема водоснабжения в оккупированном Крыму.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?